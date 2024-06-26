Россияне хотят вытеснить украинские войска с высот Часового Яра, хоть и с большими потерями, однако Силы обороны делают все, чтобы помешать врагу. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что может стабилизировать ситуацию

Роман Свитан отметил, что если захватчикам удастся вытеснить ВСУ с высот, то нашим бойцам придется удерживать линию обороны в районе Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Поэтому сейчас перебрасываются дополнительные силы в Часов Яр.

Будем бороться за эту высоту. Мы видели, что какая бы ни была высота, какой бы ни был укрепрайон той же Авдеевки, недостаточное количество боеприпасов, авиационной техники, избыток этого всего у россиян приводят к определенной положительной динамике для оккупационных войск,

– сказал он.

Однако боеприпасы, которые сейчас уже начинают поступать, в достаточном количестве стабилизируют ситуацию в направлении Часового Яра. Это хороший район для сдерживания российских войск. Размещение украинских защитников удобное для обороны.