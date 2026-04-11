Воспользовались единственной лазейкой: в 152-й ОЕБр сообщили о странных движениях россиян возле Котлино

Сейчас ситуация на фронте кардинально не изменилась. Противник применяет тактику малых штурмовых групп, пытается найти межпозиционное пространство, чтобы продвинуться дальше.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница отделения коммуникаций 152 ОЕБр имени Симона Петлюры Екатерина Мирончук, отметив, что враг хочет осуществить инфильтрацию. Надеется, что это поможет прорвать линию обороны.

Как россияне пытались воспользоваться туманом на фронте?

Россияне уже не используют тактику штурма "в лоб", а пытаются просачиваться, ищут слабые места в обороне, хотят обойти нас с флангов. Такую модель они использовали уже раньше.

Когда сошел снег, оккупанты начали использовать высокомобильные средства, такие как баги, мотоциклы, квадроциклы. Это нужно, чтобы быстро подобрать свои штурмовые группы, подвести пехоту и сократить время пребывания на открытой местности, ведь наблюдение за ними ведется постоянно.

Интересно, что оккупантов приходилось обнаруживать даже посреди поля. Они находились там ночью без всякого укрытия или маскировки от дронов. Российские командиры настолько не заботятся о своей пехоте, что часто им приходится двигаться полями совсем без прикрытия.

Погодные условия являются одним из основных "средств", чтобы противник мог безопасно переместиться. Я думаю, что россияне просто выбрали тактику "залечь", когда туман рассеялся. Возможно, для того, чтобы дезориентировать наших пилотов, чтобы они подумали, что эти русские мертвы,

– отметила Екатерина Мирончук.

Впрочем разведка продолжается постоянно. Военные поняли, что это не тела, а российские оккупанты, которые шли, а потом просто остановились в определенном месте.

Интересно! Россия обещала соблюсти пасхального перемирия, а боевые действия должны остановиться на одни сутки. Впрочем российские слова не вызывают доверия. В Кремле уже отметили, что перемирие имеет гуманитарный характер и после Пасхи его не будут продолжать.

Враг коварный и его не надо недооценивать. Украинские воины готовы в любой момент дать отпор оккупантам. Более того, они, скорее всего, захотят воспользоваться возможностью, чтобы обойти нашу бдительность.

