Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. Он отметил, что позиции их подразделения расположены в 100 метрах от россиян, на расстоянии стрелкового боя.
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"Сегодня они применили баражирующие снаряды "Ланцет". Когда они приземлились на наши позиции, ребята подошли к ним, они сдетонировали. Начинают применять такие виды вооружения", – сказал он.
Офицер Нацгвардии подчеркнул, что несколько дней назад вблизи села Диброва у захватчиков что-то пылало. Он предположил, что украинская артиллерия попала в склад и штаб врага.
Россияне выжигали лес
Александр Дорошенко заметил, что последние два месяца служит в подразделении аэроразведки. По его словам, в лесу есть своя специфика.
Оккупанты несколько недель назад выжигали лесные кварталы. Они 6 дней подряд бросали кассетные снаряды, которые поджигали лес, он выгорал. Хоть и хвойный лес, но все равно когда он выгорает, у врага есть возможность увидеть, где наши позиции,
– объяснил военный.
Он рассказал, что лес от юга Кременной заминирован, там есть сотни мин со стороны оккупантов и 4 эшелонированных линий обороны. Также эта сторона прикрыта танками.
Дорошенко о ситуации возле Кременной: смотрите видео
Успехи ВСУ: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные не только обороняются, но и контратакуют.
- В частности, подразделение 92 отдельной механизированной бригады не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров.
- Также Сырский заявил об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы шаг за шагом грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что результатом успеха наших войск является тщательное планирование и кропотливая подготовка военнослужащих для их практического выполнения.