Почему нужно удержать Курахово: Свитан разобрал последствия потери города

Появляются сообщения об угрозе оперативного окружения Вооруженных Сил Украины в селах к югу от Курахово. Впрочем, это не полное окружение, из которого нельзя выйти, или удерживать.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуации на Кураховском направлении. Он сказал, какие последствия для Сил обороны будет иметь потеря города.

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Какая угроза появляется в случае потери Курахово

Вдоль всей линии фронта много случаев оперативного окружения. Иногда такое окружение приводит к серьезным последствиям для противника. Прежде всего он может попасть в полное окружение. Поэтому сейчас Украине всеми силами надо удержать Кураховское направление.

Если мы останемся в Курахово, то у россиян будут серьезные проблемы. Но если этого не произойдет, нас вытеснят из Курахово, то оккупанты выровняют фронт по линии Покровск – Константинополь. Южнее Покровска враг дожмет нас до третьей линии обороны,

– отметил Свитан.

Сейчас Курахово – оборонительный камень обороны Покровска. Более того, Днепропетровское и Запорожское направление с Востока сейчас удерживается в Курахово.

Обратите внимание! Аналитики DeepState сообщили, что в течение суток 12 ноября россияне смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.

ВСУ в селах к югу от Курахово под угрозой окружения: смотрите на карте

Кураховский карман оказался в оперативном окружении

Потеря Угледара, который был замковым камнем, негативно повлияла на обороноспособность Украины. Теперь надо выстраивать новую линию обороны. Сейчас замковый камень южной части Восточного фронта – Курахово.

Так называемый Кураховский карман оказался в оперативном окружении. С севера со стороны Селидово и с юга со стороны Угледара россияне могут доставать артиллерией до дороги на Курахово,

– сказал военный эксперт.

Однако любое вклинивание врага это фактически тоже оперативное окружение. Например, вклинение россиян в сторону Покровска с точки зрения военной науки это тоже оперативное окружение.

По словам Свитана, если с юга Курахово подвести артиллерию, то ВСУ смогут доставать до дороги на Пески за Карловку. Также к дороге Днепр – Донецк Силы обороны могут доставать севернее Камышового.

К слову, за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак.