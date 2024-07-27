Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов. Он также отметил детали относительно ситуации вокруг этих населенных пунктов, передает 24 Канал.

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Что происходит возле Нью-Йорка и Торецка

Военный отметил, что по поводу ситуации вблизи Нью-Йорка ему трудно еще окончательно комментировать, ведь это не совсем линия ответственности его бригады. Краснов отметил, что его военное формирование защищает непосредственно Торецк и не дает врагу зайти в город.

А по Нью-Йорку, если смотреть просто, это совсем рядом с нами. Насколько я знаю, что продвижение врага там также остановлено, уже долгое время тоже не было,

– рассказал командир взвода 95 ОДШБр.

Он также подчеркнул, что врагу вряд ли дальше удастся продвинуться в том направлении, потому что, по словам Краснова, военные сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону в направлении Нью-Йорка, что они сами могут легко попасть в окружение там.

"Нью-Йорк не так близко расположен к Торецку, там еще достаточно далеко им продвигаться. Я не думаю, что там именно по этому направлению возможно большое окружение наших войск", – сказал Краснов.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта утром 27 июля рассказали, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.