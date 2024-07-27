Про це в етері телеканалу "Київ" розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов. Він також зазначив деталі стосовно ситуації навколо цих населених пунктів, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Нью-Йорка і Торецька

Військовий зазначив, що з приводу ситуації поблизу Нью-Йорка йому важко ще остаточно коментувати, адже це не зовсім лінія відповідальності його бригади. Краснов зазначив, що його військове формування захищає безпосередньо Торецьк і не дає ворогу зайти в місто.

А по Нью-Йорку, якщо дивитись просто, це зовсім поряд з нами. Наскільки я знаю, що просування ворога там також зупинено, вже довгий час теж не було,

– розповів командир взводу 95 ОДШБр.

Він також підкреслив, що ворогу навряд чи далі вдасться просунутися у тому напрямку, бо, за словами Краснова, військові самі дуже сильно ризикують, так глибоко вклинюючись в нашу оборону у напрямку Нью-Йорка, що вони самі можуть легко потрапити в оточення там.

"Нью-Йорк не так близько розташований до Торецька, там ще досить далеко їм просуватись. Я не думаю, що там саме по цьому напрямку можливо велике оточення наших військ", – сказав Краснов.

До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні з фронту вранці 27 липня розповіли, що на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.