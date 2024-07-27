Висновки опублікували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті щодо війни в Україі.

Дивіться також У Росії "військкор" запропонував теракти під українським прапором на важливих для КНР об'єктах

Російське військове командування намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті, аби не допустити переходу ініціативи на полі бою до України, і завдання центральному угрупованню військ Росії подрібнювати наступальні операції на довшому фронті більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання угруповання досягти тактично значущих успіхів за рахунок відносно швидкого маневру,

– ідеться у звіті.

Довідково. Нещодавно російські окупанти розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області. Це свідчить про те, що військове командування країни-агресора відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку.

Нове завдання окупаційних військ

Натомість російське військове командування може поставити перед центральним угрупованням військ Росії завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.

"Розширення зони відповідальності центрального угруповання військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними", – додають аналітики.

Росіяни могли просто провалитись

При цьому наразі не до кінця зрозуміло, чи ґрунтується ця оцінка на ослабленні українських матеріально-технічних і людських ресурсів, чи на оцінці неспроможності російського центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

Зона відповідальності, що простягається з південного заходу від Донецька до Торецька, відволікатиме наявні російські сили і засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки.

Ба більше, центральному угрупованню військ, очевидно, бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій у районі Авдіївки до рівня, який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на Торецькому і Донецькому напрямках.