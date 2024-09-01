Россиянам конец, если это не сработает, – ветеран ВСУ объяснил замысел по Покровску

Россияне готовы жертвовать всем, что имеют для замораживания боевых действий на Донбассе. Им все равно на свои территории и людей. Инструментом их пропаганды является Покровск.

Пропаганда Кремля скрывает события, которые происходят в Курской области, зато разглашают о якобы "успешном наступлении" на Покровск. Когда, по мнению врага, это произойдет, украинцы сдадутся и согласятся на их условия. О таком замысле россиян 24 Каналу рассказал ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий, отметив, что, если такой план не сработает, оккупантам будет несладко.

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Замысел россиян относительно Покровска

По словам ветерана, россияне ведут войну против Украины стратегически. Победа для оккупантов сейчас – это добиться от нашей страны прекращения огня и временно заморозить боевые действия по линии фронта. Ради этой стратегической цели они готовы многим жертвовать. Говорится не только о личном составе, но и о части территории страны-агрессора.

Когда ВСУ вошли в Курскую область, россияне имели выбор: спасать свою территорию и людей, но прекратить наступление в Донецкой области, или же жертвуя своими территориями и людьми, продолжать наступательные операции. Россияне выбрали второй вариант, очень рискованный,

– отметил Дикий.

Ветеран объяснил, что россияне понимают, что то, что попадает к жителям России – можно контролировать или скрыть с помощью пропаганды. Такую ставку они и сделали.

Россияне всячески пытаются замалчивать ситуацию в Курской области, не вспоминать или подавать как мелкий пограничный инцидент, а взамен разглашать об "успешном и мощном" наступлении на Донбасс.

Когда, по мнению оккупантов, они возьмут Покровск, то хотят подать это как величественную победу. Они думают, что после этого украинцы впадут в отчаяние, признают, что их остановить невозможно, что Курская операция не помогла и нужно замораживать конфликт. Россиянам конец, если это не сработает,

– подчеркнул Дикий.

Враг понимает, что такая стратегия является рискованной, если она не сработает, у них начнет все "сыпаться" – наступление в Донецкой области и оборона на Курщине. Они рассчитывают, что Украина сдастся первой. Также их план, по мнению ветерана, является манипуляцией и блефом и для Запада.