Перспективы развития боев там проанализировал для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Сбивание российской авиации

С начала 2024 года Вооруженные Силы Украины смогли ликвидировать более 30 военных самолетов России. Львиная доля из ударов пришлась на период, когда Украина получала достаточное количество боеприпасов к ПЗРК и к другим зенитно-ракетным комплексам.

Когда российская авиация подходит к границам, чтобы сбрасывать КАБы на прилегающие территории, их обнаруживают локаторы ЗРК и отрабатывают при условии достаточного количества боекомплектов.

По словам Свитана, на вооружении Украины есть до десятка различных модификаций подобных комплексов, которые прекрасно показали себя и будут продолжать это делать на поле боя.

Удары по Крыму

От Генштаба Украины появилось подтверждение о ликвидации 23 июня Центра космической связи в Крыму. Именно он помогал врагу наводить ракеты. Сейчас возможности такого управления у россиян нет.

Есть вероятность, что у россиян будут, как минимум, проблемы с выполнением некоторых задач,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

29 июня также было громко в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе и в Севастополе. Оккупанты сообщали о работе ПВО, однако официальных подтверждений о пораженных объектах с украинской стороны еще не поступало.

Бои на Восточном направлении

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники бьют по скоплениям врага в Волчанске.

Там серьезная положительная динамика, действительно на агрегатном заводе идут сильные удары по врагу, который там пытался укрепить позицию,

– отметил Свитан.

Волчанский завод сейчас, по словам военного аналитика, взят в огневое полуокружение.

Также враг пытается продвинуться в направлении населенного пункта Макеевка Луганской области. Свитан объяснил, что водные объекты, которые там есть, прекрасно работают в общей линии обороны ВСУ. Пока врагу ничего не удается из задуманного.

Самым тяжелым направлением на фронте остается в Покровский. В районе Очеретино сосредоточено огромное количество россиян, предположительно, они намерены двигаться в направлении трассы Покровск – Константиновка.

Однако даже выход на трассу не приведет к обвалу фронта или перерезанию логистических путей,

– добавил Свитан.

Ранее россияне делали попытки выхода на Покровск с севера и юга, но южный плацдарм – линия обороны возле Угледара не позволила это сделать, как и северная, что от Горловки. Поэтому сейчас враг всеми силами пытается использовать клин возле Очеретино, чтобы давить на украинские войска.

Также враг пытается выйти на Торецк, поэтому активизировался возле населенных пунктов Дружба и Шумы. Если им удастся продвинуться дальше, появиться угроза оперативного окружения для Часового Яра и Торецка.