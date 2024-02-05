Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в районе Работино фиксируют подкрепление врага. Российских оккупантов перебрасывают туда из тренировочного комплекса между Мариуполем и Бердянском.

Вашему вниманию Появились два новых подразделения: куда оккупанты начали перемещать усиление через Мариуполь

"На Работино часто идет "обкатка танком". Подразделения "Шторм-Z", которые готовятся в значительной степени возле Бердянска, перебрасывают под Работино, чтобы потренировать", – отметил Андрющенко.

По его словам, активных действий там нет, но вражеские подразделения проходят "обкатку" в реальных боевых условиях с выстрелами и взрывами. После этого их перебрасывают под Авдеевку и Бахмут.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 4 февраля посетил Работино, где встретился с командованием и защитниками. На этом участке фронта фиксируют увеличение вражеских атак, но Силы обороны их все отражают.

В Мариуполе заметили новые вражеские подразделения

По оккупированному городу движутся грузовики с новыми отметками – X в квадрате и треугольник в треугольнике. Они движутся в направлении Бердянска и Новоазовска соответственно, где расположены полигоны.

По мнению Андрющенко, новые маркировки свидетельствуют о появлении свежих подразделений, которые вскоре могут перебросить на какой-то участок фронта. Более того, похожую ситуацию наблюдали в прошлом году перед усилением боевых действий возле Бахмута.

Не стоит себя обманывать. На самом деле с рекрутингом у них пока все в порядке – страна большая, болванов много, деньги большие дают,

– подчеркнул советник городского главы Мариуполя.

Ситуация на фронте: последние новости