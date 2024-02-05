Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в районе Работино фиксируют подкрепление врага. Российских оккупантов перебрасывают туда из тренировочного комплекса между Мариуполем и Бердянском.
Вашему вниманию Появились два новых подразделения: куда оккупанты начали перемещать усиление через Мариуполь
"На Работино часто идет "обкатка танком". Подразделения "Шторм-Z", которые готовятся в значительной степени возле Бердянска, перебрасывают под Работино, чтобы потренировать", – отметил Андрющенко.
По его словам, активных действий там нет, но вражеские подразделения проходят "обкатку" в реальных боевых условиях с выстрелами и взрывами. После этого их перебрасывают под Авдеевку и Бахмут.
В Мариуполе заметили новые вражеские подразделения
По оккупированному городу движутся грузовики с новыми отметками – X в квадрате и треугольник в треугольнике. Они движутся в направлении Бердянска и Новоазовска соответственно, где расположены полигоны.
По мнению Андрющенко, новые маркировки свидетельствуют о появлении свежих подразделений, которые вскоре могут перебросить на какой-то участок фронта. Более того, похожую ситуацию наблюдали в прошлом году перед усилением боевых действий возле Бахмута.
Не стоит себя обманывать. На самом деле с рекрутингом у них пока все в порядке – страна большая, болванов много, деньги большие дают,
– подчеркнул советник городского главы Мариуполя.
Ситуация на фронте: последние новости
- В течение суток 4 февраля между украинскими военными и российскими оккупантами произошло 78 боевых столкновений. Горячее всего было в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки.
- В Сумской, Черниговской и Харьковской областях фиксируют деятельность российских ДРГ. Они терроризируют не только украинских военных, но и гражданское население.
- Тем временем защитники дальше уничтожают российских захватчиков. По состоянию на 5 февраля страна-агрессор потеряла около 389 560 солдат и 6 348 танков.