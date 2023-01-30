Оккупанты пытаются наступать на Угледар с двух сторон: какова цель врага

Ситуация в Донбассе очень напряженная, там идут жесткие бои. В частности, оккупанты пытаются наступать на Угледар с двух сторон. Что там происходит и какая цель у врага – читайте в статье.

Зачем оккупантам Угледар

Об этом 24 Каналу сказал журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко. Он отметил, что в Угледаре очень тяжелая ситуация.

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По его словам, российские войска пытаются наступать на Угледар с двух сторон – с юга и с востока.

Угледар – это небольшой городок, расположенный в степи и "отрезанный" от других городских агломераций. Город стал неким опорным пунктом. Ведь вокруг степь, город превратился в железобетонные конструкции из жилых домов. Это достаточно удобное место для обороны,

– объяснил Демченко.

Журналист добавил, что из-за того, что город достаточно "отрезан" от других, там накопленные жилые дома, поэтому оккупанты прицельно бьют по нему.

Тактическая цель – "отрезать" часть ВСУ

Демченко предположил, зачем оккупанты хотят захватить Угледар с тактической точки зрения.

Оккупанты такими попытками пытаются "отрезать" часть украинской группировки, которая удерживает линию разграничения от Марьинки, которая существовала еще до 24 февраля. Это единственный участок фронта на Донбассе, который удерживают уже 11 месяцев, он почти не сдвинулся,

– отметил журналист.

Он подытожил, что захватом Угледара россияне хотят отрезать часть группировки ВСУ возле Донецка.

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В то же время, в Бахмуте, по мнению Демченко, тактика российских войск состоит в том, чтобы "отрезать" пути сообщения города с другими населенными пунктами Донбасса, а также важные трассы.

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