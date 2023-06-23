Об этом 24 Каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Она была удивлена отчетом МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС.

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Особенно странная формулировка была относительно российских мин на территории ЗАЭС. Там отметили, что это не отвечает стандартам безопасности. Однако "основные функции безопасности не испытывают существенного влияния".

Я просто упала в ступор. Есть ряд фактов, которые демонстрируют, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потерял нейтральность, которую должна придерживаться международная организация. Абсурдность. Это такой стыд для международной организации. Что это за формулировка? Что мины внутри, но существенного влияния на безопасность не оказывают. Как это может быть?

– считает Кошарная.

Реакция МИД Украины была очень полезной

Как подчеркнула Кошарная, заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, как предотвратить теракт России на ЗАЭС, было очень кстати. Нужно предоставить Украине достаточное количество оружия, которое можно было полностью выбить захватчиков. Это поможет предотвратить многие трагедии, которые россияне еще захотят сделать.

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Сейчас необходимо максимально работать не только с Западом, но и со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Их следует информировать о ядерном шантаже России.

Надо, чтобы эти страны понимали роль России в ядерном терроризме. Следует также использовать информационное влияние на страны, обладающие ядерным оружием. Чтобы они давили на Путина, что в случае инцидента с радиационными последствиями ответ будет решительным,

– подчеркнула Кошарная.

Россия может произвести катастрофу на ЗАЭС