Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона була здивована звітом МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС.

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Особливо дивне формулювання було щодо російських мін на території ЗАЕС. Там зазначили, що це не відповідає стандартам безпеки. Однак "основні функції безпеки не зазнають істотного впливу".

Я просто впала в ступор. Є низка фактів, які демонструють, що очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі втратив нейтральність, які мала б дотримуватися міжнародна організація. Абсурдність. Це такий сором для міжнародної організації. Що це за формулювання? Що міни всередині, але суттєвого впливу на безпеку не становлять. Як це може бути,

– вважає Кошарна.

Реакція МЗС України була дуже доречною

Як наголосила Кошарна, заява голови МЗС Дмитра Кулеби про те, як запобігти теракту Росії на ЗАЕС, була дуже доречною. Потрібно надати Україні достатньо зброї, що можна було повністю вибити загарбників. Це допоможе запобігти багатьом трагедіям, які росіяни ще захочуть зробити.

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Зараз необхідно максимально працювати не лише із Заходом, але й з країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Їх потрібно інформувати про ядерний шантаж Росії.

Треба, щоб ці країни розуміли роль Росії у ядерному тероризмі. Треба також використати інформаційний вплив на країни, які володіють ядерною зброєю. Щоб вони тиснули на Путіна, що в разі інциденту з радіаційними наслідками, відповідь буде рішучою,

– підкреслила Кошарна.

Росія може зробити катастрофу на ЗАЕС