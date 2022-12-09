Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, Россия добровольно никогда не уйдет с территории Запорожской АЭС. Оккупантов нужно оттуда выбивать.
К теме Оккупанты сильно избили и похитили двух работников ЗАЭС: еще одного "кинули на подвал"
Россияне готовят провокацию на ЗАЭС
Как отметил Жданов, в течение нескольких недель периодически появлялась информация, будто Россия готова покинуть ЗАЭС. Они даже приняли делегацию МАГАТЭ, пытающихся договориться о передаче объекта либо Украине, либо самой организации.
Вроде бы Запад нашел методы давления на оккупантов. Это замораживание строительства двух атомных объектов в Венгрии и Турции. Однако сегодня появилась информация от Энергоатома о новых возможных провокациях от оккупантов.
Жданов рассказал о провокации, которую оккупанты могут готовить на ЗАЭС: смотрите видео
Сегодня есть новая информация от Энергоатома, что оккупанты готовят очередную провокацию на ЗАЭС. Они завезли на территорию станции несколько РСЗО "Град" и разместили их вблизи 6 энергоблока. Рядом есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива,
– отметил Жданов.
Он предполагает, что российские оккупанты могут ударить по этому хранилищу из артиллерии и обвинить Украину. Это может привести к радиоактивному загрязнению территории.
Оккупанты готовят провокации на ЗАЭС
- В марте российские захватчики захватили Запорожскую АЭС и начали проводить различные провокации. Несколько месяцев назад они даже вбрасывали информацию, что якобы готовы взорвать станцию. Однако потом об этом уже не упоминали.
- Интересно, что в МАГАТЭ недавно заявили об определенном прогрессе по соглашению о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Однако потом в Энергоатоме сообщили, что оккупанты готовят новые провокации. Они завезли несколько РСЗО "Град" на территорию станции.
- Скорее всего, захватчики планируют обстрелять противоположный берег реки Днепр, где расположены Никополь и Марганец, с площадки ЗАЭС. Украинцы не смогут ответить, ведь эти артсистемы расположены на самой станции.