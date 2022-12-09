Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, Россия добровольно никогда не уйдет с территории Запорожской АЭС. Оккупантов нужно оттуда выбивать.

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Россияне готовят провокацию на ЗАЭС

Как отметил Жданов, в течение нескольких недель периодически появлялась информация, будто Россия готова покинуть ЗАЭС. Они даже приняли делегацию МАГАТЭ, пытающихся договориться о передаче объекта либо Украине, либо самой организации.

Вроде бы Запад нашел методы давления на оккупантов. Это замораживание строительства двух атомных объектов в Венгрии и Турции. Однако сегодня появилась информация от Энергоатома о новых возможных провокациях от оккупантов.

Жданов рассказал о провокации, которую оккупанты могут готовить на ЗАЭС: смотрите видео

Сегодня есть новая информация от Энергоатома, что оккупанты готовят очередную провокацию на ЗАЭС. Они завезли на территорию станции несколько РСЗО "Град" и разместили их вблизи 6 энергоблока. Рядом есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива,

– отметил Жданов.

Он предполагает, что российские оккупанты могут ударить по этому хранилищу из артиллерии и обвинить Украину. Это может привести к радиоактивному загрязнению территории.

Оккупанты готовят провокации на ЗАЭС