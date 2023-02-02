Оккупанты пытаются ввести ВСУ в заблуждение, – Дмитрашковский о ситуации на Запорожье

Российские оккупанты пытаются ввести в заблуждение Вооруженные Силы Украины. Они демонстрируют военное присутствие на Запорожье.

Однако наши войска готовы. Об этом сообщил начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский на брифинге, информирует 24 Канал.

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Как россияне пытаются ввести ВСУ в заблуждение

По словам Дмитрашкивского, сейчас в информационном пространстве много новостей и прогнозов о возможном наступлении из Запорожского направления. На самом же деле ситуация совсем другая.

Враг постоянно перемещается, маневрирует, пытается укрепиться и осуществлять разведывательную деятельность о происходящем у нас. Наши военнослужащие готовы,

– отметил полковник.

Кроме того, захватчики пытаются подавить лояльность украинцев к военнослужащим ВСУ, поэтому они обстреливают гражданскую инфраструктуру. Враг болезненно воспринимает то, что находящиеся под оккупацией наши люди презирают российские войска.

"К сожалению, украинцам, которые находятся в оккупированных населенных пунктах, трудно. Им ограничивают доступ к лечебным учреждениям. На Запорожском направлении в населенном пункте Днепрорудное оккупанты используют гражданскую больницу как военный госпиталь", – добавил Дмитрашковский.

Как враг действует на Запорожье

Недавно депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что Россия пытается усилить свои позиции на Запорожском направлении. Впрочем, в последнее время в Запорожскую область не прибывают новые вражеские подразделения.

По его словам, в то же время оккупанты пытаются перегруппировать свои силы на захваченной территории Запорожской области. Происходит определенная ротация российских войск.

Лышенко отметил, что руководство оккупационных войск пытается размещать российских военных на Запорожье в разных местах.