В Запорожье приехало много оккупантов, строят оборонительные сооружения и расселяются в дома

После поражения в Херсонской области россияне перебрасывают своих солдат на другие временно оккупированные территории. Одну часть войск они потянут в Донецком направлении, а другая – останется на Запорожье.

У русских захватчиков началась массовая лихорадка, потому что они готовятся к встрече с украинской армией. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Какая ситуация в Запорожье

Люди жалуются, что в Запорожье заезжает очень много россиян. В частности, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – очередное пополнение "мобиков". Они начали скупать одежду, еду и алкоголь. Более того, российские военные заселяются в дома людей, выехавших с оккупированных территорий. Если им не хватает этого жилья, оккупанты приходят к людям и просто выселяют их.

Это явление было и раньше, но сейчас оно набирает все большие масштабы,

– подчеркнул корреспондент.

Он добавляет, что у захватчиков массовая истерия из-за наступления ВСУ. В Запорожье они свозят бетонные плиты для возведения оборонительных сооружений.

"Сейчас такое впечатление, что они сошли с ума. В Днепрорудном они нанимают людей, чтобы те работали на защитных сооружениях. Обещают 4 – 5 тысяч рублей за 2 дня, и люди не очень хотят выполнять такую работу", – отмечает корреспондент.

К сожалению, россияне продолжают наносить ракетные удары по области. Вечером 13 ноября были слышны взрывы – сработало ПВО. Уже ночью 14 ноября в одну из деревень полетели ракеты, вероятнее всего, "Смерч" или "Ураган". В результате попадания повреждена линия электросетей. В обоих случаях, к счастью, пострадавших нет.

Получают достойный ответ

По словам корреспондента, ситуация на фронте остается неизменной. Наши военные достают артиллерией по тылам врага, разрушая склады и инфраструктуру. За последние сутки россияне начали обстреливать правый берег в сторону Никополя, однако получили оперативный ответ от украинских артиллеристов.

"Вблизи села Благовещенко, что под Энергодаром россиян накрыло, оттуда потащили убитых и раненых. Накануне из города выезжала фура-рефрижиратор, загруженная мертвыми оккупантами. Пишут, что у них уже черных полиэтиленовых мешков не хватало" корреспондент из Запорожья.

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