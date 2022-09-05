Россияне уже используют ядерное оружие, – Зеленский об оккупации и шантаже врага на ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что россияне уже используют ядерное оружие против Украины. Поскольку они заняли крупнейшую станцию Европы и используют ее для шантажа.

Президент Украины подчеркнул, что у Запорожской АЭС 6 блоков и по своим большим размерам она равна 6 ЧАЭС.

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Украина не рассматривает контролируемое закрытие станции

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает вариант с контролируемым закрытием ЗАЭС. Поскольку это то, чего добивается россия. ЗАЭС, несмотря на оккупацию, до сих пор обеспечивает энергией два региона Украины. А на носу зима.

Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим,

– сказал президент.

На ЗАЭС не должно быть военных

Глава государства отметил, что на территории атомной электростанции не должно быть военных и военной техники. А рабочие АЭС не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием.

Понимаете, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее в сети показали кадры с камер видеонаблюдения, как российские военные держат реактивную систему залпового огня на территории станции. Оружие находится очень близко к одному из энергоблоков.

ЗАЭС до сих пор работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

По состоянию на 10: 00 5 сентября в работе ЗАЭС остается только 6 энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет, однако риски нарушения норм радиационной и пожарной безопасности остаются.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу.

Российские военные остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

Напомним, вечером 3 сентября после очередных обстрелов российскими оккупантами была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС отключился от сети.

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