Под Мелитополем уничтожили 2 казармы оккупантов, – Федоров

Украинские защитники продолжают точно избивать по оккупантам на временно оккупированных населенных пунктах на севере и северо-востоке Запорожской области.

Только за последние 45 дней в Запорожье ранили и уничтожили около тысячи оккупантов. Об этом мэр города Иван Федоров рассказал во время телемарафона "Единые новости", пишет 24 канал.

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Успехи ВСУ в Запорожье

Только за последние 5 дней украинские воины обезвредили вражеские военные базы в Инженерном, Родах, Токмаке, Басане, Михайловке, Черниговке, в Васильевском районе, вблизи Энергодара и в Мелитополе.

Согласно данным Генштаба, в совокупности ранены около 1000 российских захватчиков и уничтожены десятки единиц вражеской техники.

В частности, в ночь на 1 декабря наши воины уничтожили 2 казармы оккупантов: захвачены школа в селе Ясное и дом культуры в поселке Мирное. Потери противника еще уточняются.

В Токмаке ликвидировали начальника оккупационной "полиции"

По словам Ивана Федорова, на концерт Кобзона отправился так называемый начальник оккупационной "полиции" Токмака и Токмакского района Алексей Кошель.

Поэтому благодаря нашим Вооруженным Силам и силам сопротивления земля горит под ногами и оккупантов и коллаборантов. И будет гореть, пока враг не покинет нашу землю,

– подчеркнул Федоров.

Вчера под Мелитополем расцвел "хлопок"

Вчера, 30 ноября, ВСУ нанесли мощный удар по позициям врага в поселке Мирное Мелитопольского района.

"Хлопок" был настолько мощным, что его слышали жители области за 30 километров до места взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что взрыв произошел в клубе, где поселили "мобиков".

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