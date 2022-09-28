Указ был обнародован 28 сентября. Он вступил в силу со дня публикации.

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Зеленский создал еще 3 военные администрации

Президент подписал указ о создании еще 3 военных администраций в Запорожской области. Речь идет о:

Андреевской сельской военной администрации Бердянского района Запорожской области;

Андреевской поселковой военной администрации Бердянского района Запорожской области;

Берестовской сельской военной администрации Бердянского района Запорожской области.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием этих новых военных администраций

Кратко о ситуации в Запорожье

Захватчики завершили проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Фальсификационная избирательная комиссия заявила о том, что участие в голосовании в Запорожье якобы приняли более 462 тысяч человек.

В то же время оккупанты до сих пор пытаются уничтожить украинские населенные пункты Украины. В частности, они используют для этого запрещенное оружие. Так, захватчики недавно засыпали фосфорными боеприпасами село в Запорожской области.

Кроме этого, россияне продолжают обстреливать Запорожье. Рано утром 27 сентября оккупанты нанесли очередной удар по областному центру, в результате чего повреждения получили объекты инфраструктуры.

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