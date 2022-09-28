Указ оприлюднили 28 вересня. Він набув чинності з дня публікації.
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Зеленський створив ще 3 військові адміністрації
Президент підписав указ про створення ще 3 військових адміністрацій у Запорізькій області. Мовиться про:
- Андрівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
- Андріївську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
- Берестівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручили здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих нових військових адміністрацій
Коротко про ситуацію на Запоріжжі
- Загарбники завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Фальсифікаційна виборча комісія заявила про те, що участь у голосуванні на Запоріжжі буцімто взяли понад 462 тисячі людей.
- Водночас окупанти досі намагаються знищити українські населені пункти України. Зокрема, вони застосовують для цього заборонену зброю. Так, загарбники нещодавно засипали фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області.
- Окрім цього, росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя. Рано-вранці 27 вересня окупанти завдали чергового удару по обласному центру, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.
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