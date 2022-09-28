Указ оприлюднили 28 вересня. Він набув чинності з дня публікації.

Цікаво ЗСУ влаштували полювання на російські C-300: Запоріжжя відчуло перші результати

Зеленський створив ще 3 військові адміністрації

Президент підписав указ про створення ще 3 військових адміністрацій у Запорізькій області. Мовиться про:

Андрівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Андріївську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Берестівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.

Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручили здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих нових військових адміністрацій

Коротко про ситуацію на Запоріжжі

Загарбники завершили проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Фальсифікаційна виборча комісія заявила про те, що участь у голосуванні на Запоріжжі буцімто взяли понад 462 тисячі людей.

Водночас окупанти досі намагаються знищити українські населені пункти України. Зокрема, вони застосовують для цього заборонену зброю. Так, загарбники нещодавно засипали фосфорними боєприпасами село в Запорізькій області.

Окрім цього, росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя. Рано-вранці 27 вересня окупанти завдали чергового удару по обласному центру, внаслідок чого пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.

Варто подивитися – ЗСУ влаштували пекло окупантам на Запоріжжі: відео