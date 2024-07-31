Россияне активизировались возле Гуляйполя: полковник запаса предположил замысел врага

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях Запорожской области оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Российская армия перебрасывает значительное количество войск у Пологов, чтобы нанести удар в направлении Гуляйполя. Этот населенный пункт является важным логистическим пунктом для ВСУ, там проложен рокадный путь.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что для перемещения своих солдат российская армия использует железную дорогу. По его словам, ее запустили из Ростова в сторону Мелитополя через Волноваху, Мариуполь, Бердянск, Камыш-Заря.

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Цель оккупантов – отрезать рокадную дорогу

Как в районе Покровска (Донецкая область), так и Гуляйполя (Запорожская область), проходят рокадные дороги – это пути вдоль линии фронта. Рокады составляют основу военных коммуникаций, имеют стратегическое и оперативное значение.

Там рокадная дорога, из Запорожья в сторону Гуляйполя и далее в сторону Донецка через Курахово. Россияне пытаются выйти на нее, но это не значит, что им это удается. Там собрано довольно большое количество российских войск, это район Полог, но его недостаточно, чтобы перерезать дорогу. Однако россияне однозначно будут стараться это сделать,

– заверил Свитан.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 31 июля состоялось 5 боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки Запорожской области.