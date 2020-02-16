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      Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

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      15 февраля боевики 10 раз обстреляли украинские позиции / unn.com.ua

      В течение 15 февраля пророссийские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Били с запрещенного оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

      Вооруженные формирования оккупанта стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Били также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

      Где и из какого оружия стреляли боевики на Донбассе

      • рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 12 мин;
      • неподалеку Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;
      • в районе Павлополя – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Широкино – из миномета калибра 82 миллиметров – 2 мины, а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Майским – из миномета калибра 82 миллиметров – 5 мин, со станковой противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • трижды в районе Орехового – из минометов калибра 120 миллиметров – 34 мины;
      • рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      С начала суток, 16 февраля, боевики обстреляли защитников Новолуганского. Использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет.

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      донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Оккупированные территории Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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