Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

В течение 15 февраля пророссийские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Били с запрещенного оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Вооруженные формирования оккупанта стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Били также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

Где и из какого оружия стреляли боевики на Донбассе

рядом с Марьинкой – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 12 мин;

неподалеку Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса;

в районе Павлополя – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Широкино – из миномета калибра 82 миллиметров – 2 мины, а также из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Майским – из миномета калибра 82 миллиметров – 5 мин, со станковой противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе Орехового – из минометов калибра 120 миллиметров – 34 мины;

рядом с Новолуганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток, 16 февраля, боевики обстреляли защитников Новолуганского. Использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала