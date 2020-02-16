Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Протягом 15 лютого проросійські бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Гатили із забороненої зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Збройні формування окупанта стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Гатили також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Де і з якої зброї стріляли бойовики на Донбасі

поруч з Мар’їнкою – з міномета калібру 120 міліметрів противник випустив 12 мін;

неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;

у районі Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 міліметрів – 2 міни, а також з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд з Травневим – з міномета калібру 82 міліметрів – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомета – 8 пострілів, а також із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі у районі Оріхового – з мінометів калібру 120 міліметрів – 34 міни;

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Від початку доби, 16 лютого, бойовики обстріляли захисників Новолуганського. Використовували гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу