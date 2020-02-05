Ситуация на Донбассе: боевики и дальше стреляют из запрещенного оружия

Пророссийские боевики в течение 4 февраля 12 раз обстреляли украинские позиции. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных Объединенных сил не было.

Войска оккупанта обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, информирует штаб ООС.

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Стреляли также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В целом в течение суток боевики били в сторону украинских войск 12 раз.

Где именно и из какого оружия стреляли боевики

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса и станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Песками – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия;

дважды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;

два раза вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды у Орехово – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 4 февраля украинские военные не пострадали.

От начала этих суток боевики дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.

Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала