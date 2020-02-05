Ситуация на Донбассе: боевики и дальше стреляют из запрещенного оружия
Пророссийские боевики в течение 4 февраля 12 раз обстреляли украинские позиции. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных Объединенных сил не было.
Войска оккупанта обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, информирует штаб ООС.
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Стреляли также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В целом в течение суток боевики били в сторону украинских войск 12 раз.
Где именно и из какого оружия стреляли боевики
- вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса и станкового противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия;
- дважды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
- два раза вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды у Орехово – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
- неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Вследствие вражеских обстрелов 4 февраля украинские военные не пострадали.
От начала этих суток боевики дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.
Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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