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      Ситуация на Донбассе: боевики и дальше стреляют из запрещенного оружия

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      Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных / glavcom.ua

      Пророссийские боевики в течение 4 февраля 12 раз обстреляли украинские позиции. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных Объединенных сил не было.

      Войска оккупанта обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, информирует штаб ООС.

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      Стреляли также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      В целом в течение суток боевики били в сторону украинских войск 12 раз.

      Где именно и из какого оружия стреляли боевики

      • вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • вблизи Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса и станкового противотанкового гранатомета;
      • рядом с Песками – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия;
      • дважды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
      • два раза вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды у Орехово – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
      • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
      • Вследствие вражеских обстрелов 4 февраля украинские военные не пострадали.

      От начала этих суток боевики дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди защитников Украины нет.

      Важно! Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников. 1 февраля в результате обстрелов боевиков погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      окуповані території донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Новости политики
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