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      Ситуація на Донбасі: бойовики й надалі стріляють зі забороненої зброї

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      Бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових / glavcom.ua

      Проросійські бойовики впродовж 4 лютого 12 разів обстріляли українські позиції. Гатили зі забороненої Мінськими домовленостями зброї. Втрат серед військових Об’єднаних сил не було.

      Війська окупанта обстрілювали позиції українських військових із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, інформує штаб ООС.

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      Стріляли також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Загалом протягом доби бойовики гатили в сторону українських військ 12 разів. 

      Де саме та з якої зброї стріляли бойовики

      • поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
      • поблизу Авдіївки – з протитанкового ракетного комплексу та станкового протитанкового гранатомета;
      • поруч з Пісками – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • поблизу Старогнатівки – з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї;
      • двічі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • два рази поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • двічі біля Оріхового – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Внаслідок ворожих обстрілів 4 лютого українські військові не постраждали.

      Від початку цієї доби бойовики двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. Стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед захисників України немає.

      Важливо! Загалом від початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників. 1 лютого внаслідок обстрілів бойовиків загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник

      окуповані території донбасу
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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