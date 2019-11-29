Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелов, но потерь нет
Пророссийские боевики в течение 28 ноября 9 раз обстреляли позиции украинских бойцов Объединенных сил из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. К счастью, ни один украинский военный не погиб и не был ранен, сообщили в штабе ООС.
Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:
Смотрите фото и видео с самыми яркими боями украинских военных на Донбассе
- неподалеку от Новолуганского и Шумов оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Березового – из стрелкового оружия;
- возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного, что на Приазовье, – из станковых противотанковых гранатометов.
С начала суток 29 ноября российские оккупационные войска еще не совершили ни одного обстрела.
Важно: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии