Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелов, но потерь нет

Пророссийские боевики в течение 28 ноября 9 раз обстреляли позиции украинских бойцов Объединенных сил из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. К счастью, ни один украинский военный не погиб и не был ранен, сообщили в штабе ООС.

Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе: Смотрите фото и видео с самыми яркими боями украинских военных на Донбассе неподалеку от Новолуганского и Шумов оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Троицкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Березового – из стрелкового оружия;

возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного, что на Приазовье, – из станковых противотанковых гранатометов. С начала суток 29 ноября российские оккупационные войска еще не совершили ни одного обстрела. Важно: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала