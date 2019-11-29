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      Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелов, но потерь нет

      19 Читати новину українською
      Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе / day.kyiv.ua/uk

      Пророссийские боевики в течение 28 ноября 9 раз обстреляли позиции украинских бойцов Объединенных сил из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. К счастью, ни один украинский военный не погиб и не был ранен, сообщили в штабе ООС.

      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      Смотрите фото и видео с самыми яркими боями украинских военных на Донбассе

      • неподалеку от Новолуганского и Шумов оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Троицкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
      • вблизи Березового – из стрелкового оружия;
      • возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного, что на Приазовье, – из станковых противотанковых гранатометов.

      С начала суток 29 ноября российские оккупационные войска еще не совершили ни одного обстрела.

      Важно: У Зеленского ответили, пойдет ли он на уступки Путину

      карта окупованих територій Донбасу мапа окуповані території ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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