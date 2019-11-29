Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстрілів, але втрат немає
Проросійські бойовики протягом 28 листопада 9 разів обстріляли позиції українських бійців Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. На щастя, жоден український військовий не загинув та не був поранений, повідомили у штабі ООС.
Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:
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- неподалік від Новолуганського і Шумів окупанти били з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Березового – зі стрілецької зброї;
- біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- у районі Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета, підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів.
Від початку доби 29 листопада російські окупаційні війська ще не здійснили жодного обстрілу.
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Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу
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