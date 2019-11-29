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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстрілів, але втрат немає

      84 Читать новость на русском
      Бойовики продовжують вести обстріли на Донбасі / day.kyiv.ua/uk

      Проросійські бойовики протягом 28 листопада 9 разів обстріляли позиції українських бійців Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. На щастя, жоден український військовий не загинув та не був поранений, повідомили у штабі ООС.

      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      Дивіться фото і відео з найяскравішими боями українських військових на Донбасі

      • неподалік від Новолуганського і Шумів окупанти били з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
      • поблизу Березового – зі стрілецької зброї;
      • біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
      • у районі Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета, підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів.

      Від початку доби 29 листопада російські окупаційні війська ще не здійснили жодного обстрілу.

      Важливо: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

      карта окупованих територій Донбасу мапа окуповані території ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території
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