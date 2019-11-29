Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстрілів, але втрат немає

Проросійські бойовики протягом 28 листопада 9 разів обстріляли позиції українських бійців Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. На щастя, жоден український військовий не загинув та не був поранений, повідомили у штабі ООС.

Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі: Дивіться фото і відео з найяскравішими боями українських військових на Донбасі неподалік від Новолуганського і Шумів окупанти били з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Троїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік від Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Березового – зі стрілецької зброї;

біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

у районі Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета, підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї – зі станкових протитанкових гранатометів. Від початку доби 29 листопада російські окупаційні війська ще не здійснили жодного обстрілу. Важливо: У Зеленського відповіли, чи піде він на поступки Путіну

Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфорграфіка 24 каналу