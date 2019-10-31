Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы

В течение суток 30 октября пророссийские боевики 19 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Зафиксировали также огневую активность вражеских снайперов, об этом сообщают в штабе ООС. К счастью, потерь из-за обстрелов в течение 30 октября среди личного состава Объединенных сил нет.

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Где стреляли пророссийские боевики:

вблизи Красногоровки

Водяного, что на Приазовье

Крымского

Новотошковское

Зайцевого

Луганского

Южного

Троицкого

Новолуганского

Орехового

Отметим, 29 октября началось разведение войск в Золотом-4, что на Луганщине. Оно продлится 3 дня – с обеих сторон на километр от позиций. Ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала