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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы

      51 Читати новину українською
      Боевики 19 раз нарушили режим "тишины", – штаб
      Боевики 19 раз нарушили режим "тишины", – штаб / Минобороны

      В течение суток 30 октября пророссийские боевики 19 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями оружия.

      Зафиксировали также огневую активность вражеских снайперов, об этом сообщают в штабе ООС. К счастью, потерь из-за обстрелов в течение 30 октября среди личного состава Объединенных сил нет.

       Знайте больше: Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс

      Где стреляли пророссийские боевики:

      • вблизи Красногоровки
      • Водяного, что на Приазовье
      • Крымского
      • Новотошковское
      • Зайцевого
      • Луганского
      • Южного
      • Троицкого
      • Новолуганского
      • Орехового

      Отметим, 29 октября началось разведение войск в Золотом-4, что на Луганщине. Оно продлится 3 дня – с обеих сторон на километр от позиций. Ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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