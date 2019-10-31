Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли

Впродовж доби 30 жовтня проросійські бойовики 19 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї.

Зафіксували також вогневу активність ворожих снайперів, про це повідомляють у штабі ООС. На щастя, втрат через обстріли впродовж 30 жовтня серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Де стріляли проросійські бойовики:

поблизу Красногорівки

Водяного, що на Приазов'ї

Кримського

Новотошківського

Зайцевого

Луганського

Південного

Троїцького

Новолуганського

Горіхового

Зазначимо, 29 жовтня розпочалось розведення військ у Золотому-4, що на Луганщині. Воно триватиме 3 дні – з обох сторін на кілометр від позицій. Ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли не припиняються.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу