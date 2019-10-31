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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли

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      Бойовики 19 разів порушили режим "тиші", – штаб
      Бойовики 19 разів порушили режим "тиші", – штаб / Міноборони

      Впродовж доби 30 жовтня проросійські бойовики 19 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї.

      Зафіксували також вогневу активність ворожих снайперів, про це повідомляють у штабі ООС. На щастя, втрат через обстріли впродовж 30 жовтня серед особового складу Об'єднаних сил немає. 

      Знайте більше: Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас

      Де стріляли проросійські бойовики:

      • поблизу Красногорівки
      • Водяного, що на Приазов'ї
      • Кримського
      • Новотошківського
      • Зайцевого
      • Луганського
      • Південного
      • Троїцького
      • Новолуганського
      • Горіхового

      Зазначимо, 29 жовтня розпочалось розведення військ у Золотому-4, що на Луганщині. Воно триватиме 3 дні – з обох сторін на кілометр від позицій. Ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли не припиняються.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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