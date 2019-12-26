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      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие

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      Боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 и 80 миллиметров, запрещенных минскими соглашениями / politeka.net

      Пророссийские боевики в течение 25 декабря 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. К счастью, среди бойцов Операции Объединенных сил никто не погиб и не получил ранений.

      Во время ведения огня оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Где и из какого оружия боевики вели огонь на Донбассе

      • Вблизи Красногоровки российские оккупационные силы били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Невельским – из миномета калибра 120 миллиметров;
      • неподалеку от Старогнатовки – из стрелкового оружия;
      • возле Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Крымским – из стрелкового оружия;
      • вблизи Луганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Новолуганска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      С начала суток четверга, 26 декабря, пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, оккупанты обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских защитников неподалеку от Невельского. Украина потерь не понесла.

      карта окупованого Донбасу ОРДЛО мапа окуповані території Донбас карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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