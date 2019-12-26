Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие
Пророссийские боевики в течение 25 декабря 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. К счастью, среди бойцов Операции Объединенных сил никто не погиб и не получил ранений.
Во время ведения огня оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Узнайте, сколько гражданских погибло на Донбассе в 2019 году
Где и из какого оружия боевики вели огонь на Донбассе
- Вблизи Красногоровки российские оккупационные силы били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Невельским – из миномета калибра 120 миллиметров;
- неподалеку от Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- возле Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Крымским – из стрелкового оружия;
- вблизи Луганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток четверга, 26 декабря, пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, оккупанты обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских защитников неподалеку от Невельского. Украина потерь не понесла.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала