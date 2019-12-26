Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие

Пророссийские боевики в течение 25 декабря 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. К счастью, среди бойцов Операции Объединенных сил никто не погиб и не получил ранений.

Во время ведения огня оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Где и из какого оружия боевики вели огонь на Донбассе

Вблизи Красногоровки российские оккупационные силы били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

российские оккупационные силы били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским – из миномета калибра 120 миллиметров;

– из миномета калибра 120 миллиметров; неподалеку от Старогнатовки – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; возле Васильевки – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; рядом с Крымским – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Луганского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Новолуганска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток четверга, 26 декабря, пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, оккупанты обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских защитников неподалеку от Невельского. Украина потерь не понесла.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала