Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонену зброю
Проросійські бойовики протягом 25 грудня 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, вкотре порушивши режим припинення вогню. На щастя, серед бійців Операції Об’єднаних сил ніхто не загинув і не зазнав поранень.
Під час ведення вогню окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Дізнайтеся, скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році
Де і з якої зброї бойовики вели вогонь на Донбасі
- Поблизу Красногорівки російські окупаційні сили гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поряд із Невельським – з міномета калібру 120 міліметрів;
- неподалік від Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- біля Василівки – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
- поруч із Кримським – зі стрілецької зброї;
- поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
З початку доби четверга, 26 грудня, проросійські бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, окупанти обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських захисників неподалік від Невельського. Україна втрат не зазнала.