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      Ситуация на Донбассе: боевики ранили 2 украинских бойцов, однако сами понесли потери

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      Ситуация в зоне ООС на Донбассе
      Ситуация в зоне ООС на Донбассе / Иллюстративное фото

      В пятницу, 23 ноября, двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Российские оккупационные силы осуществили за сутки 11 обстрелов, 2 из которых – с запрещенного минскими соглашениями оружия.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Так, в течение пятницы пророссийские боевики обстреляли позиции защитников Украины в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Троицкого, Песков, Верхнеторецкого, Марьинки и Березового.

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      Отметим, что украинская разведка сообщила о ликвидации 2 двух боевиков и ранении еще одного.

      Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также из минометов калибра 82 миллиметра и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции бойцов ООС вблизи хутора Вольный. Опорные пункты украинских войск у Троицкого противник обстреливал из противотанковых управляемых ракет и 120-миллиметровых минометов. Также в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.

      С начала субботы, 24 ноября, пророссийские боевики 1 раз обстреляли из стрелкового оружия и минометов калибра 82 миллиметра оборонительные укрепления украинских военных вблизи Крымского. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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