09:04
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Ситуація на Донбасі: бойовики поранили 2 українських бійців, проте самі зазнали втрат

      141 Читать новость на русском
      Ситуація в зоні ООС на Донбасі
      Ситуація в зоні ООС на Донбасі / Ілюстративне фото

      У п’ятницю, 23 листопада, двоє українських військових зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Російські окупаційні сили здійснили за добу 11 обстрілів, 2 з яких – із забороненої мінськими угодами зброї.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Так, протягом п’ятниці проросійські бойовики обстріляли позиції захисників України у районах Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Троїцького, Пісків, Верхньоторецького, Мар'їнки та Березового.

      Дивіться також: Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі: яскраве відео

      Зазначимо, що українська розвідка сповістила про ліквідацію 2 двох бойовиків та поранення ще одного.

      Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також з мінометів калібру 82 міліметри та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції бійців ООС поблизу хутора Вільний. Опорні пункти українських військ біля Троїцького противник обстрілював із протитанкових керованих ракет та 120-міліметрових мінометів. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

      Від початку суботи, 24 листопада, проросійські бойовики 1 раз обстріляли зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 міліметри оборонні укріплення українських військових поблизу Кримського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сьогодні , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 4
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сьогодні , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 1465
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      23 листопада , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 1142
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      23 листопада , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 1481
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      23 листопада , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1682
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Слуга народу 2 сезон 18 серія: онлайн
       7 листопада 2017 , 20:59
      Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження
       25 квітня 2016 , 22:40 1
      "Уб'ю того, хто зливає матчі", – тренер-іноземець в УПЛ
       24 серпня , 23:41
      Гройсман хоче забезпечити школярів флікерами
       5 жовтня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук