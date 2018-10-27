Ситуация на Донбассе: боевики вели прицельный огонь, ранены украинские защитники

За прошедшие сутки, 26 октября, оккупационные войска на Донбассе 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрела 2 военных получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб ООС.

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Отмечается, что оккупанты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах Крымского, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, Павлополя, Водяного и Гнутово. Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– говорится в сообщении.

В результате боевых действий 2 украинских военных были ранены.

По данным разведки, пророссийские боевики понесли большие потери. Так, 1 оккупант ликвидирован, еще 7 получили ранения.