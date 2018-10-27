Ситуація на Донбасі: бойовики вели прицільний вогонь, поранені українські оборонці
За минулу добу, 26 жовтня, окупаційні війська на Донбасі 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. В результаті обстрілу 2 військових отримали поранення.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує штаб ООС.
Читайте також: Мобільність, об'єднаний штаб, бюджет: британський експерт розповів про необхідні зміни в ЗСУ
Зазначається, що окупанти не застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах Кримського, Авдіївки, Тарамчука, Красногорівки, Павлополя, Водяного та Гнутового. Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
– йдеться у повідомленні.
В результаті бойових дій 2 українських військових було поранено.
За даними розвідки, проросійські бойовики зазнали великих втрат. Так, 1 окупанта ліквідовано, ще 7 отримали поранення.