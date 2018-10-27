Ситуація на Донбасі: бойовики вели прицільний вогонь, поранені українські оборонці

За минулу добу, 26 жовтня, окупаційні війська на Донбасі 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. В результаті обстрілу 2 військових отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує штаб ООС.

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Зазначається, що окупанти не застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах Кримського, Авдіївки, Тарамчука, Красногорівки, Павлополя, Водяного та Гнутового. Російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

– йдеться у повідомленні.

В результаті бойових дій 2 українських військових було поранено.

За даними розвідки, проросійські бойовики зазнали великих втрат. Так, 1 окупанта ліквідовано, ще 7 отримали поранення.