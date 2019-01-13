Ситуация на Донбассе: боевики вновь нарушили перемирие и ранили украинского военнослужащего

С начала воскресенье, 13 января, пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате 1 украинский боец получил ранение.

Об этом повидмоляе пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные силы дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия позиции украинских военных в районе Красногоровки, дважды из гранатометов и стрелкового оружия – возле Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Песков, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского.

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Кроме того, пророссийские боевики обстреляли позиции бойцов ООС из гранатометов в районе Новгородского, а также из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов – в районе Новотошковского.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.