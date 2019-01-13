Ситуація на Донбасі: бойовики знову порушили перемир’я і поранили українського військового

З початку неділі, 13 січня, проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок цього 1 український боєць зазнав поранення.

Про це повідмоляє прес-центр штабу ООС.

Російські окупаційні сили двічі обстріляли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї позиції українських військових у районі Красногорівки, двічі з гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки, тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі Пісків, з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу Лебединського.

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Окрім того, проросійські бойовики обстріляли позиції бійців ООС з гранатометів у районі Новгородського, а також з БМП-2, великокаліберних кулеметів – у районі Новотошківського.

У штабі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.