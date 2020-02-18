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      Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

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      Ситуация на Донбассе: 8 обстрелов, без жертв / rbc.ua

      В течение 15 февраля войска оккупанта 8 раз нарушили режим прекращения огня. Уже традиционно били из запрещенного оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники не пострадали.

      Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом информирует штаб ООС.

      Читайте также: В России отреагировали на идею совместного патрулирования Украины и боевиков на Донбассе

      Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

      Где и из какого оружия стреляли боевики на Донбассе:

      • возле Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • дважды неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • вблизи Песков – из автоматических станковых гранатометов;
      • у Водяного – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • дважды вблизи Орехово – из 82- и 120-миллиметровых минометов, а также из автоматического станкового гранатомета.

      От начала суток, 18 февраля, боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.

      Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Новости Украины
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