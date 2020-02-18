Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
В течение 15 февраля войска оккупанта 8 раз нарушили режим прекращения огня. Уже традиционно били из запрещенного оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники не пострадали.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом информирует штаб ООС.
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Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
Где и из какого оружия стреляли боевики на Донбассе:
- возле Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 миллиметра, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песков – из автоматических станковых гранатометов;
- у Водяного – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды вблизи Орехово – из 82- и 120-миллиметровых минометов, а также из автоматического станкового гранатомета.
От начала суток, 18 февраля, боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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