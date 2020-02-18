Ситуація на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Протягом 15 лютого війська окупанта 8 разів порушили режим припинення вогню. Уже традиційно гатили із забороненої зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські захисники не постраждали.
Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це інформує штаб ООС.
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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
Де та з якої зброї стріляли бойовики на Донбасі:
- біля Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- двічі неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- поблизу Пісків – з автоматичних станкових гранатометів;
- біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- двічі поблизу Оріхового – з 82- та 120-міліметрових мінометів, а також з автоматичного станкового гранатомету.
Від початку доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.
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