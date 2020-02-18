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      Ситуація на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

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      Ситуація на Донбасі: 8 обстрілів, без жертв / rbc.ua

      Протягом 15 лютого війська окупанта 8 разів порушили режим припинення вогню. Уже традиційно гатили із забороненої зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські захисники не постраждали.

      Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це інформує штаб ООС.

      Читайте також: У Росії відреагували на ідею спільного патрулювання України та бойовиків на Донбасі

      Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

      Де та з якої зброї стріляли бойовики на Донбасі:

      • біля Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • двічі неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • поблизу Пісків – з автоматичних станкових гранатометів;
      • біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • двічі поблизу Оріхового – з 82- та 120-міліметрових мінометів, а також з автоматичного станкового гранатомету.

      Від початку доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

      Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      донбас
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
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