Ситуація на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

Протягом 15 лютого війська окупанта 8 разів порушили режим припинення вогню. Уже традиційно гатили із забороненої зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українські захисники не постраждали.

Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це інформує штаб ООС.

Читайте також: У Росії відреагували на ідею спільного патрулювання України та бойовиків на Донбасі

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Де та з якої зброї стріляли бойовики на Донбасі:

біля Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 міліметри, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків – з автоматичних станкових гранатометів;

біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі поблизу Оріхового – з 82- та 120-міліметрових мінометів, а також з автоматичного станкового гранатомету.

Від початку доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу