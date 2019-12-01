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      Ситуация на Донбассе: обстрелов стало меньше

      6 Читати новину українською
      На Донбассе 30 ноября не погиб ни один украинский военный / politeka.net

      Пророссийские боевики всего 4 раза обстреляли позиции бойцов Объединенных сил в течение 30 ноября. При этом ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

      Российские оккупационные войска во время обстрелов применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • неподалеку от Новолуганского оккупационные войска били из крупнокалиберных пулеметов;
      • недалеко от Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • возле Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

      С начала суток 1 декабря боевики осуществили только 1 обстрел. Они ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в районе Новолуганского. Потерь среди бойцов ООС нет.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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