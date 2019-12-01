Ситуация на Донбассе: обстрелов стало меньше

Пророссийские боевики всего 4 раза обстреляли позиции бойцов Объединенных сил в течение 30 ноября. При этом ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Российские оккупационные войска во время обстрелов применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Читайте также: Пережила войну и потерю родных: в Опытном во время пожара погибла знаменитая баба Маша Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе: неподалеку от Новолуганского оккупационные войска били из крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра;

возле Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия. С начала суток 1 декабря боевики осуществили только 1 обстрел. Они ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в районе Новолуганского. Потерь среди бойцов ООС нет.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала