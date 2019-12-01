Ситуация на Донбассе: обстрелов стало меньше
Пророссийские боевики всего 4 раза обстреляли позиции бойцов Объединенных сил в течение 30 ноября. При этом ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Российские оккупационные войска во время обстрелов применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:
- неподалеку от Новолуганского оккупационные войска били из крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от Водяного – из минометов калибра 82 миллиметра;
- возле Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.
С начала суток 1 декабря боевики осуществили только 1 обстрел. Они ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в районе Новолуганского. Потерь среди бойцов ООС нет.
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