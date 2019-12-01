Ситуація на Донбасі: обстрілів поменшало
Проросійські бойовики всього 4 рази обстріляли позиції бійців Об'єднаних сил протягом 30 листопада. При цьому жоден український військовий не загинув і не був поранений.
Російські окупаційні війська під час обстрілів застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі штабу ООС.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:
- неподалік від Новолуганського окупаційні війська гатили з великокаліберних кулеметів;
- неподалік від Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри;
- біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
З початку доби 1 грудня бойовики здійснили тільки 1 обстріл. Вони вдарили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї в районі Новолуганського. Втрат серед бійців ООС немає.