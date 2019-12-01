Ситуація на Донбасі: обстрілів поменшало

Проросійські бойовики всього 4 рази обстріляли позиції бійців Об'єднаних сил протягом 30 листопада. При цьому жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Російські окупаційні війська під час обстрілів застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі штабу ООС. Читайте також: Пережила війну і втрату рідних: в Опитному під час пожежі загинула знаменита баба Маша Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі: неподалік від Новолуганського окупаційні війська гатили з великокаліберних кулеметів;

неподалік від Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри;

біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї. З початку доби 1 грудня бойовики здійснили тільки 1 обстріл. Вони вдарили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї в районі Новолуганського. Втрат серед бійців ООС немає.

Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу