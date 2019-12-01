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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Ситуація на Донбасі: обстрілів поменшало

      74 Читать новость на русском
      На Донбасі 30 листопада не загинув жоден український військовий / politeka.net

      Проросійські бойовики всього 4 рази обстріляли позиції бійців Об'єднаних сил протягом 30 листопада. При цьому жоден український військовий не загинув і не був поранений.

      Російські окупаційні війська під час обстрілів застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • неподалік від Новолуганського окупаційні війська гатили з великокаліберних кулеметів;
      • неподалік від Водяного – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

      З початку доби 1 грудня бойовики здійснили тільки 1 обстріл. Вони вдарили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї в районі Новолуганського. Втрат серед бійців ООС немає.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території
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