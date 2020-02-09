Ситуация на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенного оружия
На протяжении суток 8 февраля пророссийские боевики 3 раза обстреляли украинские позиции. Били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем.
Враг стрелял также из минометов, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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Где стреляли пророссийские боевики
- Вблизи Лебединского,
- Орехово
- Счастье
Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,
– сообщают в штабе.
С начала суток 9 февраля российские оккупационные войска выпустили 10 мин по защитникам Лебединского.
Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Карта оккупированных районов Донбасса / Инфографика 24 канала