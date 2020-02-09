Ситуация на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенного оружия

На протяжении суток 8 февраля пророссийские боевики 3 раза обстреляли украинские позиции. Били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем.

Враг стрелял также из минометов, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Где стреляли пророссийские боевики

Вблизи Лебединского,

Орехово

Счастье

Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,

– сообщают в штабе.

С начала суток 9 февраля российские оккупационные войска выпустили 10 мин по защитникам Лебединского.

Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.