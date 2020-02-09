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      Ситуация на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенного оружия

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      На Донбассе оккупанты 3 раза обстреляли украинские позиции / mil.gov.ua

      На протяжении суток 8 февраля пророссийские боевики 3 раза обстреляли украинские позиции. Били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем.

      Враг стрелял также из минометов, автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      К теме: Боевик совершил массовое убийство оккупантов в Донецке и покончил с собой

      Где стреляли пророссийские боевики

      • Вблизи Лебединского,
      • Орехово
      • Счастье

      Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,
      – сообщают в штабе.

      С начала суток 9 февраля российские оккупационные войска выпустили 10 мин по защитникам Лебединского.

      Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      донбас
      Карта оккупированных районов Донбасса / Инфографика 24 канала

      Задержали вероятно причастных к стрельбе в Мукачево лиц: фото и видео спецоперации силовиков
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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