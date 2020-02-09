Ситуація на Донбасі: окупанти гатять із забороненої зброї
Впродовж доби 8 лютого проросійські бойовики 3 рази обстріляли українські позиції. Гатили із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем.
Ворог стріляв також із мінометів, автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.
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Де стріляли проросійські бойовики
- Поблизу Лебединського,
- Оріхового
- Щастя
Вчора, 8 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було,
– повідомляють у штабі.
Звід початку доби 9 лютого російські окупаційні війська випустили 10 мін по захисниках Лебединського.
Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.