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      Ситуація на Донбасі: окупанти гатять із забороненої зброї

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      На Донбасі окупанти 3 рази обстріляли українські позиції / mil.gov.ua

      Впродовж доби 8 лютого проросійські бойовики 3 рази обстріляли українські позиції. Гатили із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем.

      Ворог стріляв також із мінометів, автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      До теми: Бойовик скоїв масове вбивство окупантів у Донецьку і наклав на себе руки

      Де стріляли проросійські бойовики

      • Поблизу Лебединського,
      • Оріхового
      • Щастя

      Вчора, 8 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було,
      – повідомляють у штабі.

      Звід початку доби 9 лютого російські окупаційні війська випустили 10 мін по захисниках Лебединського.

      Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      донбас
      Карта окупованих районів Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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