Ситуація на Донбасі: окупанти гатять із забороненої зброї

Впродовж доби 8 лютого проросійські бойовики 3 рази обстріляли українські позиції. Гатили із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем.

Ворог стріляв також із мінометів, автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Де стріляли проросійські бойовики

Поблизу Лебединського,

Оріхового

Щастя

Вчора, 8 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було,

– повідомляють у штабі.

Звід початку доби 9 лютого російські окупаційні війська випустили 10 мін по захисниках Лебединського.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Карта окупованих районів Донбасу / Інфографіка 24 каналу