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      Ситуация на Донбассе: пророссийские боевики понесли существенные потери

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      Пророссийские боевики понесли существенные потери на Донбассе
      Пророссийские боевики понесли существенные потери на Донбассе / 24 канал

      В течение вторника, 15 января, российские оккупационные силы 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате 1 боец Операции Объединенных сил получил ранение.

      Штаб ООС со ссылкой на украинскую разведку также известил о потерях пророссийских боевиков: 4 погибших и 3 раненых.

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      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе Крымского, из автоматических гранатометов – в районе Новоалександровки.

      В полосе действий группировки "Восток" пророссийские боевики дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе Славного. А также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били возле Гнутова.

      Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. При этом в штабе ООС отметили, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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