Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат

Протягом вівторка, 15 січня, російські окупаційні сили 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього 1 боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення.

Штаб ООС із посиланням на українську розвідку також сповістив про втрати проросійських бойовиків: 4 загиблих та 3 поранених.

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У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів у районі Кримського, з автоматичних гранатометів – у районі Новоолександрівки.

У смузі дій угрупування "Схід" проросійські бойовики двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь у районі Славного. А також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти гатили біля Гнутового.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. При цьому у штабі ООС наголосили, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.