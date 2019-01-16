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      Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат

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      Проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат на Донбасі
      Проросійські бойовики зазнали суттєвих втрат на Донбасі / 24 канал

      Протягом вівторка, 15 січня, російські окупаційні сили 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок цього 1 боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення.

      Штаб ООС із посиланням на українську розвідку також сповістив про втрати проросійських бойовиків: 4 загиблих та 3 поранених.

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      У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів у районі Кримського, з автоматичних гранатометів – у районі Новоолександрівки.

      У смузі дій угрупування "Схід" проросійські бойовики двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь у районі Славного. А також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти гатили біля Гнутового.

      Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. При цьому у штабі ООС наголосили, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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