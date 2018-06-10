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Ситуация на Донбассе: ранены 2 украинских бойцов, ликвидированы 2 боевиков

22 Читати новину українською
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение субботы, 9 июня, российские оккупационные силы 30 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. При этом 4 раза пророссийские боевики применили тяжелое, запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих ООС получили ранения и были госпитализированы. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага.

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По данным штаба ООС, 9 июня была зафиксирована активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе Новотошковского, на Донецком – в районах Песков и Опытного, а также Новоселовки второй, на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, на Донбассе были ликвидированы 2 пророссийских боевиков и еще 5 ранены.

В воскресенье, ночью 10 июня, российские оккупационные силы 5 раз нарушили режим тишины, однако тяжелое вооружение не применялось.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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