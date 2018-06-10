Ситуація на Донбасі: поранено 2 українських бійців, ліквідовано 2 бойовиків
Протягом суботи, 9 червня, російські окупаційні сили 30 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому 4 рази проросійські бойовики застосували важке, заборонене мінськими угодами озброєння.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовців ООС зазнали поранень та були госпіталізовані. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога.
Читайте також: Український волонтер спростував побрехеньку проросійських бойовиків про ЗСУ
За даними штабу ООС, 9 червня була зафіксована активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі Новотошківського, на Донецькому – в районах Пісків і Опитного, а також Новоселівки другої, що на Маріупольському напрямку.
За даними української розвідки, на Донбасі було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 5 поранено.
В неділю, упродовж ночі 10 червня, російські окупаційні сили 5 разів порушили режим тиші, проте важке озброєння не застосовувалося.