Ситуація на Донбасі: поранено 2 українських бійців, ліквідовано 2 бойовиків

Протягом суботи, 9 червня, російські окупаційні сили 30 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому 4 рази проросійські бойовики застосували важке, заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовців ООС зазнали поранень та були госпіталізовані. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога.

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За даними штабу ООС, 9 червня була зафіксована активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі Новотошківського, на Донецькому – в районах Пісків і Опитного, а також Новоселівки другої, що на Маріупольському напрямку.

За даними української розвідки, на Донбасі було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 5 поранено.

В неділю, упродовж ночі 10 червня, російські окупаційні сили 5 разів порушили режим тиші, проте важке озброєння не застосовувалося.