Ситуация на Донбассе: среди украинских военных и боевиков есть раненые

В течение 18 июня во зоне проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз – из тяжелого, запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет, однако есть 2-ое раненых. При этом, по данным разведки, силами ООС уничтожены 1 боевая бронированная машина пророссийских боевиков и грузовик ГАЗ-66, а также ранены 5 оккупантов.

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В течение понедельника активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российские оккупационные силы осуществили вооруженные провокации в районе Новотошковского, а на Горловском направлении – в районе Верхнеторецкого.

Что касается пострадавших украинских военных, то ранения они получили на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении продолжаются бои в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский. Там пророссийские боевики применили минометы, чем подвегли опасности мирных жителей.