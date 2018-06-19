Ситуація на Донбасі: серед українських військових та бойовиків є поранені

Протягом 18 червня у зоні проведення Операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів – із важкого, забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що втрат серед українських військових немає, проте є 2 поранених. При цьому, за даними розвідки, силами ООС знищено 1 бойову броньовану машину проросійських бойовиків та вантажівку ГАЗ-66, а також 5 поранено окупантів.

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Протягом понеділка активні бойові дії тривали на Луганщині, де російські окупаційні сили здійснили збройні провокації в районі Новотошківського, а на Горлівському напрямку – в районі Верхньоторецького.

Щодо постраждалих українських військових, то свої поранення вони отримали на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.



На Маріупольському напрямку тривають бої в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське. Там проросійські бойовики застосували міномети, чим спричинили небезпеку для мирних жителів.