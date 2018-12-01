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      Ситуация на Донбассе: Украина не понесла потерь, ликвидированы 4 боевика

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      Ситуация на Донбассе: Украина не понесла потерь, ликвидированы 4 боевика
      Ситуация на Донбассе: Украина не понесла потерь, ликвидированы 4 боевика / Ілюстративне фото

      В течение пятницы, 30 ноября, пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты дважды применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      В ходе боевых действий потерь среди украинских военных не было. Но потери понес противник – ликвидированы 4 боевика российских оккупационных сил.

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      Так, в течение суток оккупанты обстреливали позиции бойцов ООС в районах Свободного, Луганского, Красногоровки и Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Кроме того, оборонительные укрепления украинских военных вблизи Луганского пророссийские боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров. А по опорным пунктам бойцов ООС возле Гнутово и Хутора Свободного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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