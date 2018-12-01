Ситуация на Донбассе: Украина не понесла потерь, ликвидированы 4 боевика

В течение пятницы, 30 ноября, пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты дважды применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе боевых действий потерь среди украинских военных не было. Но потери понес противник – ликвидированы 4 боевика российских оккупационных сил.

Читайте также: Из-за военного положения на оккупированный Донбасс ограничили въезд иностранцев

Так, в течение суток оккупанты обстреливали позиции бойцов ООС в районах Свободного, Луганского, Красногоровки и Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оборонительные укрепления украинских военных вблизи Луганского пророссийские боевики обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров. А по опорным пунктам бойцов ООС возле Гнутово и Хутора Свободного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП.